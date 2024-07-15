Фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию

123 Просмотров

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь своего утверждения Европарламентом на этом посту, отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», – написал он в X.

Это решение не имеет прецедентов в истории ЕС.

Согласно нормам Евросоюза, как на формальных, так и на неформальных заседаниях Совета ЕС Еврокомиссия всегда была представлена на уровне еврокомиссаров, что соответствует высокому уровню в местной табели о рангах. Данное понижение уровня представительства имеет для Брюсселя гораздо большее значение, чем отмена традиционного визита полного состава ЕК, который проводится в начале каждого полугодового ротационного председательства в Совете ЕС одной из стран сообщества. Еврокомиссия теперь намерена отправлять на мероприятия Венгрии фигуры не политического, а технического уровня.