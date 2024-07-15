Трамп стал кандидатом в президенты США |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Главное Политика

Фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию

Фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, не дожидаясь своего утверждения Европарламентом на этом посту, отменила визит коллегии ЕК в Венгрию и понизила уровень представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством. Об этом сообщил глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер.

«В свете последних событий, отметивших начало венгерского председательства в Совете ЕС, председатель Еврокомиссии приняла решение, что ЕК будет представлена на старшем уровне (уровень глав гендиректоратов) только на неформальных заседаниях Совета ЕС под председательством Венгрии. Визит коллегии Еврокомиссии в председательствующую страну не состоится», – написал он в X.

Это решение не имеет прецедентов в истории ЕС.

Согласно нормам Евросоюза, как на формальных, так и на неформальных заседаниях Совета ЕС Еврокомиссия всегда была представлена на уровне еврокомиссаров, что соответствует высокому уровню в местной табели о рангах. Данное понижение уровня представительства имеет для Брюсселя гораздо большее значение, чем отмена традиционного визита полного состава ЕК, который проводится в начале каждого полугодового ротационного председательства в Совете ЕС одной из стран сообщества. Еврокомиссия теперь намерена отправлять на мероприятия Венгрии фигуры не политического, а технического уровня.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку обсудили путь Украины к миру
Политика

В Баку обсудили путь Украины к миру

2024/07/15, 23:26
Гагик Царукян: Армения становится инструментом в чужих руках
Политика

Гагик Царукян: Армения становится инструментом в чужих руках

2024/07/15, 23:19
Фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию
Политика

Фон дер Ляйен отменила поездку коллегии ЕК в Венгрию

2024/07/15, 22:52
Посол Ализаде рассчитывает на укрепление азербайджано-иранских связей (видео)
Политика

Посол Ализаде рассчитывает на укрепление азербайджано-иранских связей (видео)

2024/07/15, 22:39
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном
Политика

Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном

2024/07/15, 22:13
Асад допустил встречу с Эрдоганом
Политика

Асад допустил встречу с Эрдоганом

2024/07/15, 20:34
Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине
Политика

Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

2024/07/15, 19:05
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России
Политика

У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России

2024/07/15, 19:00
Премьер Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
Политика

Премьер Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

2024/07/15, 17:32