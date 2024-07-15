Србазан хочет судиться с Пашиняном

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Сегодня, 15 июля, во время митинга, состоявшегося во дворе церкви Св. Анны, архиепископ Баграт Србазан заявил, что намерен начать уголовное дело против Никола Пашиняна за клевету на него.

«Оказывается, черт с галстуком в парламенте рассказал, что 12 июня епископ подошел к полиции и сказал, что вы зря надели каски, ничего не произойдет. Потом этот же человек пошел организовывать процесс забрасывания камнями», – сказал архиепископ Баграт и добавил, что пришло время проверить, работает ли судебная система в Армении или нет.

«Какой судья возьмется за это дело и доведет его до конца?» – спросил он.