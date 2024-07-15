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Србазан хочет судиться с Пашиняном

Србазан хочет судиться с Пашиняном

Сегодня, 15 июля, во время митинга, состоявшегося во дворе церкви Св. Анны, архиепископ Баграт Србазан заявил, что намерен начать уголовное дело против Никола Пашиняна за клевету на него.

«Оказывается, черт с галстуком в парламенте рассказал, что 12 июня епископ подошел к полиции и сказал, что вы зря надели каски, ничего не произойдет. Потом этот же человек пошел организовывать процесс забрасывания камнями», – сказал архиепископ Баграт и добавил, что пришло время проверить, работает ли судебная система в Армении или нет.

«Какой судья возьмется за это дело и доведет его до конца?» – спросил он.

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