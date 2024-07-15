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От наших спортсменов ожидают минимум 10 олимпийских медалей (фото)

От наших спортсменов ожидают минимум 10 олимпийских медалей (фото)

Национальным олимпийским комитетом (НОК) была организована церемония проводов спортсменов, которые примут участие в летних Олимпийских играх «Париж-2024».

Вице-президент НОК Чингиз Гусейнзаде, открывший мероприятие вступительной речью, пожелал успехов спортсменам, которые отправятся в Париж. Об этом сообщает «Азертадж». Он отметил, что спортсмены, получившие лицензии, оправдают возложенные на них надежды и с гордостью будут поднимать наш флаг. Он сказал, что от спортсменов ожидают успешного результата, как минимум 9-10 медалей.

По словам Ч.Гусейнзаде, цель мероприятия – оказать моральную поддержку олимпийцам накануне Игр и повысить командный дух.

После официальных выступлений мероприятие продолжилось художественной программой.

Отметим, что на Парижской Олимпиаде Азербайджан будут представлять 48 спортсменов в 17 программах в 15 видах спорта.

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