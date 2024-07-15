СМИ: Орбана хотели подорвать в автомобиле (аудио) |
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном |
Азербайджанский боец стал жертвой несчастного случая |
Асад допустил встречу с Эрдоганом |
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Главное Политика

Асад допустил встречу с Эрдоганом

Асад допустил встречу с Эрдоганом

Президент Сирии Башар Асад не исключил возможности встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Сирии заявил, что встреча состоится, если встанет вопрос о выводе турецких солдат с сирийской территории.

Он уточнил, что готов встретиться, если это будет отвечать сирийским национальным интересам.

«Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу её», — приводит РИА Новости его слова.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны после начала гражданской войны в Сирии.

Теги:
Из этой рубрики
Посол Ализаде рассчитывает на укрепление азербайджано-иранских связей (видео)
Политика

Посол Ализаде рассчитывает на укрепление азербайджано-иранских связей (видео)

2024/07/15, 22:18
Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном
Политика

Госдеп отмечает прогресс в мирных переговорах между Баку и Ереваном

2024/07/15, 22:02
Асад допустил встречу с Эрдоганом
Политика

Асад допустил встречу с Эрдоганом

2024/07/15, 20:34
Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине
Политика

Зеленский ждет Россию на втором мирном саммите по Украине

2024/07/15, 19:05
У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России
Политика

У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России

2024/07/15, 19:00
Премьер Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу
Политика

Премьер Азербайджана встретился с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу

2024/07/15, 17:32
ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России
Политика

ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России

2024/07/15, 13:36
Дипмиссия России в Иране поздравила Азербайджан с возобновлением работы посольства
Политика

Дипмиссия России в Иране поздравила Азербайджан с возобновлением работы посольства

2024/07/15, 13:24
Орбан направил лидерам стран ЕС предложения, как закончить войну в Украине
Политика

Орбан направил лидерам стран ЕС предложения, как закончить войну в Украине

2024/07/15, 12:59