Асад допустил встречу с Эрдоганом

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Президент Сирии Башар Асад не исключил возможности встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Сирии заявил, что встреча состоится, если встанет вопрос о выводе турецких солдат с сирийской территории.

Он уточнил, что готов встретиться, если это будет отвечать сирийским национальным интересам.

«Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу её», — приводит РИА Новости его слова.

Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны после начала гражданской войны в Сирии.