Асад допустил встречу с Эрдоганом

Президент Сирии Башар Асад не исключил возможности встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Президент Сирии заявил, что встреча состоится, если встанет вопрос о выводе турецких солдат с сирийской территории.
Он уточнил, что готов встретиться, если это будет отвечать сирийским национальным интересам.
«Если встреча будет отвечать интересам страны, то я проведу её», — приводит РИА Новости его слова.
Дипломатические отношения между двумя странами были разорваны после начала гражданской войны в Сирии.