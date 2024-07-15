Саперы ANAMA отчитались о работе за неделю

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Агентство по разминированию Азербайджана (ANAMA) обнародовало еженедельную информацию о процессе разминирования освобожденных от оккупации территорий.

Согласно информации ANAMA, что в ходе операций по разминированию, проведенных с 7 по 14 июля в Тертере, Агдере, Кяльбаджаре, Агдаме, Ходжалы, Ханкенди, Ходжавенде, Лачине, Шуше, Физули, Губадлы, Джебраиле и Зангилане, были обнаружены и обезврежены 79 противопехотных, 68 противотанковых мин и 397 неразорвавшихся боеприпасов.

За прошедшую неделю от мин и неразорвавшихся боеприпасов была очищена территория площадью 1287.4 гектара.