У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России |
3 человека стали жертвами лесного пожара в Турции |
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Главное Спорт

Ральф Шумахер признался, что он гей

Ральф Шумахер признался, что он гей

Бывший гонщик «Формулы-1» Ральф Шумахер признался, что состоит в однополых отношениях. Спортсмен также опубликовал фото со своим партнером в Instagram.

Ральф Шумахер был женат на Коре Бринкманн, бывшей модели, а ныне телеведущей и участнице автогонок. В 2014 году пара рассталась. У них есть сын Давид.

Ральф Шумахер выступал в «Формуле-1» в 1997–2007 годах, напоминает РБК. Однако он всегда находился в тени своего старшего брата Михаэля, семикратного чемпиона «Формулы-1». В связи с этим его прозвали «Мистер брат».

На счету 49-летнего немца шесть побед на этапах «Королевских гонок». Шумахер также выступал в других сериях и завершил карьеру в 2014 году.

На данный момент Шумахер является владельцем гоночной команды в низших сериях и периодически выступает на ТВ как эксперт по автогонкам.

Теги:
Из этой рубрики
Ральф Шумахер признался, что он гей
Спорт

Ральф Шумахер признался, что он гей

2024/07/15, 19:54
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу
Спорт

Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу

2024/07/15, 00:55
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы
Спорт

Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы

2024/07/14, 22:10
Наши баскетболисты уступили сборной Армении
Спорт

Наши баскетболисты уступили сборной Армении

2024/07/14, 20:55
Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике
Спорт

Организаторов Кубка Америки подвергли резкой критике

2024/07/14, 20:15
Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн
Спорт

Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн

2024/07/14, 18:28
Футболистов Англии и Испании перед финалом взяли под усиленную охрану
Спорт

Футболистов Англии и Испании перед финалом взяли под усиленную охрану

2024/07/14, 13:09
Шейдаев расторг контракт с «Коджаэлиспором» и отказался от 140 тысяч евро
Спорт

Шейдаев расторг контракт с «Коджаэлиспором» и отказался от 140 тысяч евро

2024/07/13, 14:41
Триумф азербайджанских гимнасток на Кубке Рима (фото)
Спорт

Триумф азербайджанских гимнасток на Кубке Рима (фото)

2024/07/13, 08:15