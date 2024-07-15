Баку и Тегеран пошли на потепление, но осталась одна проблема

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Посольство Азербайджана в Тегеране возобновило свою деятельность — теперь это уже официальная информация. Как подчеркивают в МИД Азербайджана, иранская сторона приняла меры по обеспечению безопасности посольства. Даже на опубликованных фотографиях эксперты заметили, что у здания дипмиссии появился забор, чего раньше не было. Как отметили в Баку, восстановление работы посольства будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-иранских отношений, основанных на взаимном уважении и добрососедстве.

Это еще один и весьма информативный индикатор нынешнего «потепления» отношений между Баку и Тегераном. Соблазнительно увязать возобновление работы дипмиссии в частности и потепление вообще с победой на выборах президента Ирана Масуда Пезешкиана, но «ломать лед» Баку и Тегеран начали еще при покойном Раиси: перешли от угрожающих учений на границе к открытию совместных гидроузлов. Потенциал у двусторонних отношений ИРИ и Азербайджана огромный, а добрососедство и взаимное уважение всегда лучше вражды.

Но, похоже, так в Тегеране думают не все. Как раз в те дни, когда в столице Ирана возобновляла свою деятельность азербайджанская дипмиссия, отличился агаи Мехди Собхани — посол Ирана в Армении. Этот персонаж, напомним, в интервью армянской редакции радио «Свобода» сделал целую серию провокационных заявлений. Этот горе-дипломат, напомним, старательно повторял армянские нарративы: тут и «права армянских жителей Карабаха должны соблюдаться», и «когда говорится о прочном мире, следует учитывать и эту рану», и «основная причина, по которой они покинули эту территорию, заключалась именно в том, что они не чувствовали себя в безопасности», «они не ушли добровольно» и т.д. То есть не просто тиражировал установки армянской пропаганды, но и намекал, что вопрос возвращения армян Карабаха должен стать частью мирного договора.

Оставим в стороне «шпильки» о том, позволено ли иранским дипломатам беседовать с корреспондентом радиостанции, которая финансируется из американского бюджета. Важно другое: посол Ирана в Армении изъясняется как армянский правительственный чиновник и официальный представитель Еревана. Причем делает это на фоне общего потепления между Азербайджаном и Ираном. И что же — посол Ирана в Армении об этих процессах не в курсе? Или настолько осмелел, что ведет свою игру?

В самом деле, в последнее время никто не нанес своими необдуманными заявлениями такого ущерба двусторонним отношениям Азербайджана и ИРИ, как Собхани. Который всей своей деятельностью, включая заявления и интервью, старается посильнее «накалить» отношения Баку и Тегерана.

Более того, как стало известно Minval из заслуживающих доверия источников, Мехди Собхани находится в тесной связи с иранским журналистом Эхсаном Мохаведианом, который не упускает случая кинуть пару комьев грязи в адрес Азербайджана. Эта парочка, напомним, едва ли не впала в траур после победы на иранских выборах Масуда Пезешкиана.

Можно, конечно, выстроить с десяток конспирологических версий. Вспомнить, что Собхани — офицер КСИР, и предположить, что если в МИД за развитие отношений с Азербайджаном, то в «корпусе стражей исламской революции» своя позиция. Но другие персоналии, также связанные с КСИР, столь явные антиазербайджанские выпады себе не позволяют — по крайней мере в последние недели и месяцы, когда между Азербайджаном и Ираном началось потепление. Кроме того, в любом государстве действуют — или, во всяком случае, должны действовать — некоторые непреложные правила. Разногласия в верхах между различными группировками по самым разным вопросам могут, конечно, существовать. В большинстве столиц мира в высоких кабинетах и коридорах всегда идет тихая война между «голубями» и «ястребами», «реформаторами» и «консерваторами», прагматиками в кавычках и без них, и теми, кто убежден, что у их страны совершенно особая миссия… Но в любом случае на публику выносится уже выработанная и консолидированная позиция. Тем более известно, что посол — это официальное лицо. Он не имеет права на личное мнение и должен излагать только позицию своего государства.

И, учитывая все вышеизложенное, как долго господин Собхани будет портить атмосферу отношений Баку и Тегерана?

А.Шакур