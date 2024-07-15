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У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России

У Путина считают Азербайджан одним из главнейших партнеров России

Азербайджан является одним из главнейших партнеров России. Мы связаны тысячами, если не миллионами ниточек, которые на уровне и семейном, и предпринимательском объединяет наши страны.

Об этом заявил специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ходе пресс-подхода, прошедшего в посольстве России в Азербайджане.

«Большое количество азербайджанцев работает в России, большое количество россиян живут в Баку и в других городах Азербайджана. Это то, что создает основу базы для наших отношений», – отметил он.

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