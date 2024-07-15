Попытка самосожжения в здании Генпрокуратуры Армении

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Гражданин пытался совершить акт самосожжения в здании Генпрокуратуры Армении. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.

В ведомстве пояснили, что гражданин находился под домашним арестом, и в минувшую субботу пытался встретиться с прокурором по своему делу.

«Полицейский объяснил, что в нерабочий день такая встреча невозможна, и призвал оставить заявление. Однако гражданин не внял словам полицейского и облил себя бензином, чтобы поджечь. Полицейским удалось предотвратить акт самосожжения», – отметили в прокуратуре.

Издание ArmLur.am сообщило, что этим гражданином был 36-летний житель Артика Грач Пироян.