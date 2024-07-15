Попытка самосожжения в здании Генпрокуратуры Армении

Гражданин пытался совершить акт самосожжения в здании Генпрокуратуры Армении. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ведомства.
В ведомстве пояснили, что гражданин находился под домашним арестом, и в минувшую субботу пытался встретиться с прокурором по своему делу.
«Полицейский объяснил, что в нерабочий день такая встреча невозможна, и призвал оставить заявление. Однако гражданин не внял словам полицейского и облил себя бензином, чтобы поджечь. Полицейским удалось предотвратить акт самосожжения», – отметили в прокуратуре.
Издание ArmLur.am сообщило, что этим гражданином был 36-летний житель Артика Грач Пироян.