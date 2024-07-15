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Новобранцы прибывают в ряды армии Азербайджана (видео)

Новобранцы прибывают в ряды армии Азербайджана (видео)

В связи с исполнением соответствующего распоряжения президента Азербайджана продолжается процесс приема новобранцев в учебные воинские части азербайджанской армии. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

После постановки на учет в пунктах приема воинских частей призывники проходят повторный осмотр военно-врачебной комиссией в медпунктах, полностью обеспечиваются военной формой, соответствующей сезону, и другими видами снабжения.

Согласно требованиям соответствующих инструкций, с каждым молодым солдатом проводятся индивидуальные беседы и психологические тесты в целях поддержания и обеспечения высокой морально-психологической подготовки и психологической устойчивости личного состава.

В соответствии с программой подготовки молодых солдат, в учебных воинских частях организуются индивидуальные подготовительные занятия с призывниками, на которых доводятся особенности военной службы, правила безопасности и требования уставов.

С учетом адаптационного периода призывников и других факторов, особое внимание уделяется обеспечению военнослужащих высококалорийным питанием, включающим преимущественно блюда национальной кухни со свежими овощами.

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