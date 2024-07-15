Почти половина украинцев – за начало переговоров с Россией

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44% жителей Украины считают, что пришло время для начала мирных переговоров с Россией, против высказались 35% опрошенных, 21% затруднились с ответом. Таковы опубликованные в понедельник, 15 июля, результаты исследования Центра Разумкова, которое было проведено по заказу украинского издания ZN.UA («Зеркало недели»).

Как следует из публикации, 49% жителей центра страны спокойно воспримут информацию о начале официальных переговоров о мире с РФ. В западной части Украине этот показатель существенно ниже – всего 35%. На востоке страны, в свою очередь, переговоров хотят лишь 33% опрошенных, в то время как против них выступают 34%. Еще почти треть респондентов там – не определились.

На вопрос, стоит ли отменить указ о невозможности проведения переговоров с Путиным, изданный Владимиром Зеленским в октябре 2022 года, положительно ответили 32% участников опроса. 37% посчитали, что этот указ может оставаться в сила.

В то же время подавляющее большинство жителей Украины считают, что страна не должна соглашаться на условия «мира», предложенные Владимиром Путиным. Так, 83% опрошенных заявили, что не согласятся с выводом украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 77% респондентов высказались против снятия с России всех международных санкций, введенных за развязанную ею войну. С добавлением в конституцию Украины нейтрального и безъядерного статуса страны не согласятся 58,5% опрошенных. 22% готовы на такой шаг.

Для 51,5% участников опроса минимальным условием достижения мира с РФ является возвращение Украины к границам 1991 года. 26% респондентов согласились бы на отход российских войск на позиции, которые те занимали в начале 2022-го.

Несмотря на несогласие с предложением Владимира Путина, большинство (76%) украинцев уверены, что президент РФ допускает мир только на своих условиях. 47% полагают, что Путин «готов торговаться», так как война слишком дорого обходится экономике России.