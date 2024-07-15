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Зеленский заявил, что Украина получит недостаточно самолетов F-16 для боев с Россией

Зеленский заявил, что Украина получит недостаточно самолетов F-16 для боев с Россией

Украина получит от стран Запада несколько самолетов F-16. Но их будет недостаточно, чтобы сражаться на равных с российской авиацией.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции.

«Решение о F-16 – стратегическое, количество их пока нестратегическое. Есть серьезное количество самолетов, о которых я договорился с другими странами. После моих договоренностей есть некоторые процессы, с двух сторон», – сказал он.

По его словам, Украина получит некоторое количество самолетов летом и до конца года.

«Я не могу сейчас вам сказать, сколько этих самолетов будет. Их будет недостаточно. Для чего? Они точно укрепляют нас, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться наравне с российским воздушным флотом? Я считаю, что этого будет недостаточно», – заявил президент.

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