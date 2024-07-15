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Азербайджан предложил «очень выгодные льготы» российским компаниям для работы в Карабахе

Азербайджан предложил "очень выгодные льготы" российским компаниям для работы в Карабахе

Министерство экономики Азербайджана получило от российских компаний обращения по 24 проектам для работы в Карабахе и Восточном Зангезуре.

Об этом сообщил замминистра экономики республики Сахиб Алекперов, выступая на круглом столе «Конкурентные преимущества Кавказа для развития международного сотрудничества с партнерами по Евразии» в рамках Кавказского инвестиционного форума, передает ТАСС.

«Мы ожидаем активного участия российских компаний в проектах на освобожденных территориях, что, безусловно, будет способствовать дальнейшему укреплению партнерских связей [между Азербайджаном и Россией]. До настоящего времени в Министерство экономики Азербайджана поступили обращения по 24 проектам от российских компаний для работы на освобожденных территориях», – сказал замминистра.

Он подчеркнул, что работающим там компаниям предоставляются «очень выгодные льготы».

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