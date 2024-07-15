Зурабишвили обратилась в Конституционный суд с иском против закона об иноагентах

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в Конституционный суд страны с иском против закона об иноагентах.

Об этом сообщил на брифинге парламентский секретарь главы государства Георгий Мсхиладзе, передает ТАСС.

«Президент Грузии впервые обращается с иском в Конституционный суд Грузии. Иск касается закона о прозрачности иностранного влияния, так называемого российского закона. Упомянутый закон не соответствует конституции», – сказал он.

Мсхиладзе добавил, что президент оспаривает несколько норм и некоторые статьи в законе. По его словам, закон противоречит 78-й статье Конституции Грузии, согласно которой все ветви власти в рамках своих компетенций должны делать все возможное для интеграции республики в Европейский союз и НАТО. Ответчиком по делу выступит парламент.