Эльшад Мамедов: Не удивительно, что доходы населения Азербайджана выросли

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То, что номинальные доходы населения выросли, – это не удивительно. Об этом Minval.az заявил экономический эксперт, профессор Эльшад Мамедов, комментируя информацию Государственного комитета статистики о том, что в январе-июне 2024 года номинальные доходы населения страны выросли на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, и составили 39 миллиардов 881,2 миллиона манатов, или в среднем 3913,5 маната на человека.

«Не удивительно, поскольку в Азербайджане индексируются заработные платы и пенсии – это является уже своего рода традицией. Но в этом году, как известно, произошла индексация пенсий. По заработной плате мы также видим, как в целом наблюдается прирост. Хотя в этом году, нужно отметить, инфляционные показатели, по сравнению с предыдущими годами, на более низких уровнях, то есть рост инфляции в какой-то степени замедлился. И это также сказывается на зарплатах.

Мы видим, что по минимальной зарплате пока изменений нет. На мой взгляд, замедление темпов инфляции сказалось и на соответствующих решениях по минимальной заработной плате. Потому что по с приростом минимальной заработной платы, естественно, растет и фонд оплаты труда по стране, что более существенно. Потому что государство является фактически основной движущей силой по изменениям в заработной плате и, в целом, по стране. Поэтому я считаю, что действительно номинальные доходы населения растут», – сказал эксперт.

Однако основная проблема, по его словам, заключается в том, что нам необходимо больше инвестировать в экономику страны, с тем, чтобы частный сектор благодаря институту частных внутренних инвестиций подтягивался, потому что в условиях рыночной экономики без этого добиться существенного прироста доходов населения крайне сложно.

Ну, а что касается действий в государственном секторе, надо признать, что благодаря повышению эффективности, прозрачности социальной политики за последние годы удалось добиться существенных приростов и по пенсиям, и минимальной, средней заработным платам, что, конечно же, позволило избежать значительного количества возможных проблем с точки зрения социальной политики, отметил Мамедов.

Minval.az