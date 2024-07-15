Мэр Парижа и глава Оргкомитета ОИ-2024 демонстративно искупаются в Сене

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Префект столичного региона Иль-де-Франс Марк Гийом, мэр Парижа Анн Идальго и глава оргкомитета Олимпиады Тони Эстанге искупаются в Сене 17 июля. Об этом сообщил Гийом в эфире радиостанции France Bleu.

«В среду я искупаюсь в Сене вместе с Анн Идальго и Тони Эстанге, – сказал Гийом. – Нужно продемонстрировать, что вода в реке пригодна для плавания».

Он подчеркнул, что для очищения Сены «была проделана большая работа».

13 июля в Сене искупалась министр спорта Амели Удеа-Кастера. Компанию ей составил многократный победитель чемпионатов мира и Европы по паратриатлону, а также обладатель золота Паралимпийских игр в Токио (2021 год) триатлонист Алексис Анкинкан.