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Сахиб Алекперов: «Договорились с Ираном, на реке Араз построим сейчас мост и …»

Сахиб Алекперов: "Договорились с Ираном, на реке Араз построим сейчас мост и ..."

Азербайджан готов углублять сотрудничество с Россией в сфере туризма. Об этом ТАСС на Кавказском инвестиционном форуме (КИФ) сообщил заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов.

«Что касается взаимоотношений между Россией и Азербайджаном, <…> главное здесь, конечно, взаимные инвестиции. <…> Думаю, что мы продолжим вкладывать инвестиции именно <…>, чтобы развивать туризм, потому что туризм – это тоже важное направление. У нас показатели ежегодно растут, здесь у нас потенциал огромный «, – сказал он.

Кроме того, Алекперов отметил, что Азербайджану необходимы крупные инвестиции для восстановления регионов, находившихся в оккупации.

«У нас приблизительно территория, которая равна территории <…> такого государства, как Ливан, полностью уничтожена во время оккупации. Мы освободили, очищаем от мин, строим новые города, новые села, туда требуется инвестиции. <…> Уже 24 проекта поступили от российских компаний, мы их изучаем, совместно прорабатываем», – добавил он.

В части развития транспортных коридоров Алекперов отметил, что уже построена дорога со стороны России до границы Ирана, также продолжается работа по Зангезурскому коридору. «Договорились с Ираном, на реке Араз построим сейчас мост и по территории Ирана будет такая ветка, сдвоенная <…> ветка. И через Зангезур в будущем, и уже через три года, может, даже еще раньше, эта линия тоже заработает [Зангезурский коридор]», – сказал Алекперов.

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