Жертвой покушения на Трампа может стать Байден

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Покушение на Дональда Трампа по понятным причинам ещё долго будет в центре внимания политиков и экспертов. Мир ещё не остыл после попытки расправиться с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Мировые политические лидеры, включая президента Азербайджана Ильхама Алиева, категорически осудили покушение. В США идёт расследование, но пока в прессу не просочилось никаких сведений о том, был ли стрелявший в Трампа Томас Мэтью Крукс частью какой-то сети или одиночкой. Впрочем, как утверждают, самый страшный кошмар спецслужб – это не суперпрофессиональный киллер, нанятый влиятельными кругами. Как правило, и в этих кругах, и в окружении таких киллеров предостаточно осведомителей. Опаснее всего – сумасбродный одиночка, особенно на фоне ляпов спецслужб.

В США кандидатов в президенты и бывших президентов, а также членов их семей охраняет Секретная служба. По определению, это высококлассные профессионалы. В числе прочего это означает, что во время предвыборного митинга с участием президента, даже бывшего, все «господствующие высоты», откуда снайпер может в него стрелять, должны быть проверены этой самой Секретной службой. Но Крукс преспокойненько устраивается с винтовкой на одной из крыш. Его заметили (!), но не сотрудники службы безопасности, а простые граждане. Они сообщили в Секретную службу. Проверять крышу пришёл полицейский. Крукс направил на него винтовку, полицейский не смог воспользоваться своим пистолетом и предпочёл спрыгнуть с крыши, а Крукс открыл огонь. Но даже такой «ляп» не является доказательством для суда, что стрелку «создали возможности». Такая операция потребовала бы вовлечение слишком большого количества людей и создавала недопустимый риск утечки. Другой вопрос, что Секретной службе приходится проверять непредставимое для обычного человека количество такого рода «сигналов», подавляющее большинство которых не подтверждается, и все это притупляет остроту восприятия, и на 1001-м сигнале проверка идёт уже не так тщательно, как требуют правила, так что и весьма подготовленным спецслужбам случается «пропустить удар».

В истории США можно найти параллели с событиями на предвыборном митинге Трампа. И это не только убийство Роберта Кеннеди. На тот момент – кандидата в президенты США. 15 мая 1972 года некий Артур Бремер стрелял в Джорджа Уоллеса, губернатора штата Алабама, который объявил о готовности бороться за пост президента и имел, как утверждают, неплохие шансы. Уоллес был отъявленным расистом (времена политкорректности в США ещё не наступили), взлёт его популярности пугал очень многих. Уоллес выжил, но в результате ранения остался парализованным и поставил крест на своих попытках добиться выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии. Несколькими десятилетиями ранее, в 1935 году, был смертельно ранен сенатор Хьюи Лонг — без сомнения, яркий и многообещающий политик того периода. Именно Лонг, как считается, предсказал в США «Великую депрессию», отметив как-то, что страна производит слишком много товаров, но у людей нет денег их покупать. Лонг, как считается, послужил прототипом главных героев двух нашумевших произведений – «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена и «У нас это невозможно» Синклера Льюиса. В обоих случаях преступниками оказывались «безумные одиночки».

Но Трампу после стрельбы на предвыборном митинге ничего не мешает продолжать гонку. А эксперты обсуждают, как неудавшееся покушение на Трампа повлияет на предвыборный расклад. Бывший президент и так брал верх над действующим. Конечно, одного только неудавшегося покушения для победы на выборах слишком мало, но стрельба на митинге, после которой Трамп с окровавленным лицом, в окружении агентов и телохранителей, всё же поднимается на ноги и приветствует толпу, наверняка принесёт ему дополнительные голоса. И это ещё не всё. По горячим следам проигрыша Трампа на выборах, попыток штурмовать Капитолий и т.д., именно радикальных сторонников Трампа обвиняли в попытках накалить ситуацию в США выше допустимого. Сегодня к снижению враждебности и ненависти в обществе призывает уже Байден, но эти слова куда больше бьют по лагерю демократов, чем республиканцев. Именно демократы старательно лепили из Трампа образ «экзистенциальной угрозы» едва ли не всему свободному миру в кавычках и без. Шансов «вывернуть» нынешнюю гонку в свою пользу у Байдена и так было немного, а теперь большой вопрос, остаются ли они хотя бы в теории.

Так или иначе, в экспертном сообществе продолжаются споры, не стоило ли бы Байдену выйти из гонки и уступить место другому кандидату – хотя бы даже своему вице-президенту Камале Харрис. Так что жертвой покушения на Трампа вполне может стать Байден.

Нурани, обозреватель