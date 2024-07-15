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ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России

ЕС продлил санкции против Ирана за поддержку России

Евросоюз на год продлил санкции в отношении Ирана за поддержку России, а также за «осуществляемую Тегераном дестабилизацию Ближнего Востока и региона Красного моря».

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Совет ЕС «продлил до 27 июля 2025 года санкции против Ирана за поддержку России в рамках война в Украине и за поддержку вооруженных групп и формирований на Ближнем Востоке и в регионе Красного моря, отмечается в документе.

«В настоящее время санкции действуют в отношении 12 физических лиц и 9 организаций. Они будут продлеваться ежегодно», – указали в Совете ЕС.

Рестрикции включают запрет на въезд для физических лиц, блокирование финансовых активов в европейских юрисдикциях, а также запрет на предоставление кредитования, инвестиций или иных средств.

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