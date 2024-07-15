Покушение на Трампа: странные детали ликвидации стрелка

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Бывший президент США и кандидат на этот пост — республиканец Дональд Трамп, продолжает оставаться в центре внимания после покушения, которое он пережил во время предвыборного мероприятия в Пенсильвании.

Правоохранитель перед выстрелами поднялся на крышу здания, на которой был стрелок Томас Мэтью Крукс, однако не смог воспользоваться пистолетом.

После этого злоумышленник быстро выстрелил в сторону экс-главы Штатов, и «в этот момент снайперы Секретной службы застрелили его», пишет Associated Press со ссылкой не сведения двух чиновников, которые говорили на условиях анонимности.

«…местный офицер поднялся на крышу и столкнулся с Круксом, который увидел офицера и повернулся к нему как раз перед тем, как офицер спустился в безопасное место… в сложившихся обстоятельствах офицер не смог бы достать свой пистолет. Офицер отступил вниз по лестнице, а Крукс быстро выстрелил в сторону Трампа», – рассказал шериф округа Батлер Майкл Слуп.