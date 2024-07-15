Российские власти предложили мигрантам не свистеть и не цокать женщинам, а также отказаться от обращения «брат»

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Федеральное агентство по делам национальностей РФ разработало курс по социально-культурной адаптации трудовых мигрантов из Центральной Азии, пишет газета «Коммерсант», изучившая материалы курса.

По информации издания, подготовленный курс — это 70-минутная лекция, состоящая из четырех частей. Во второй части, «Основы неформального поведения в России», мигрантов просят «вести себя так, как принято в России». «Коммерсант» приводит несколько цитат из этого раздела:

«Россияне — многонациональный народ, но все говорят по-русски», «Обращения „брат“ или „сестра“ не подходят для общения с людьми, которые не являются вашими родственниками или близкими знакомыми», «Не следует обсуждать прохожих на родном языке, шептаться на родном языке в присутствии других людей», «В России не принято… совершать религиозные обряды на улице. Также неприемлемыми являются жертвоприношения животных».

В этом же разделе говорится об «основах поведения с противоположным полом». В материалах курса отмечается, что «женщины в России традиционно носят яркую открытую одежду», и это не значит, что они «готовы к знакомствам».

Мигрантов предупреждают, что им нельзя «дотрагиваться, щипать, обнимать, хватать за руки или за одежду» незнакомых женщин и мужчин, поскольку «такие действия могут быть расценены как домогательство».

«Не следует издавать звуки, свистеть, цыкать, пытаясь привлечь внимание понравившейся женщины или мужчины», — говорится в материалах курса.