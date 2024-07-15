Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5% |
Посольство Азербайджана в Иране возобновило свою деятельность по новому адресу |
Сборная Испании выиграла Чемпионат Европы по футболу |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Главное Общество

Алиев – Эрдогану: Это был наш долг братства и преданности Турции

Алиев - Эрдогану: Это был наш долг братства и преданности Турции

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил письмо соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с восьмой годовщиной попытки государственного переворота в Турции.

«Уважаемый господин президент,

Дорогой Брат,

В восьмую годовщину событий 15 Июля с глубоким уважением и почтением отдаю дань светлой памяти всех наших шехидов, пожертвовавших жизнью при предотвращении попытки государственного переворота, выражаю глубокие соболезнования их семьям и всему народу Турции.

Вероломная попытка государственного переворота, произошедшая в ту ночь, которая навсегда запечатлелась в памяти братской Турции, была посягательством на национальные интересы, демократические основы и верховенство закона Вашей страны. Мудрый и храбрый народ Турции, решительно встав на борьбу за Родину, государственность и демократию, в очередной раз написал героический эпос. 15 Июля – «День демократии и национального единства», учрежденный в связи с этими событиями, навсегда останется символом солидарности, борьбы и национального единства Вашего стойкого народа и будет вспоминаться с еще большей гордостью по прошествии веков.

Ваши неотложные решительные шаги и лидерство сыграли особую роль в пресечении этой попытки переворота, направленной против турецкой государственности, и тем самым в спасении Вашей страны от больших трагедий. Ваш народ, тесно сплотившись вокруг Вас, взяв на себя ответственность за государство, свободу и демократию, еще раз доказал миру свою национальную гордость, мощь и несокрушимую волю.

Азербайджанский народ и Азербайджанское государство с первых минут решительно осудили это предательство и, как всегда, находились рядом с братским государством и народом Турции. Это был наш долг братства и преданности Турции, с которой мы разделяем наши радость и печаль.

Уважаемый господин президент, с самыми приятными впечатлениями я вспоминаю нашу недавнюю встречу с Вами, проведенный обстоятельный обмен мнениями в Астане. Уверен, что мы и впредь успешно продолжим наши совместные усилия во имя расширения азербайджано-турецких связей, многогранного сотрудничества и стратегического союзничества, основанных на дружбе, взаимном доверии и поддержке, повышения наших межгосударственных отношений, не имеющих аналога в мире, на более высокий уровень.

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, братскому народу Турции – постоянного благополучия и процветания», – говорится в письме.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев - Эрдогану: Это был наш долг братства и преданности Турции
Общество

Алиев – Эрдогану: Это был наш долг братства и преданности Турции

2024/07/15, 11:54
Рост цен на пятизвездочные отели в Азербайджане: лидируют Габала, Абшерон и Губа
Общество

Рост цен на пятизвездочные отели в Азербайджане: лидируют Габала, Абшерон и Губа

2024/07/15, 11:34
Землетрясение в Армении ощущалось в Ордубаде
Общество

Землетрясение в Армении ощущалось в Ордубаде

2024/07/15, 11:33
Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5%
Общество

Госкомстат сообщил о росте доходов азербайджанцев более чем на 5%

2024/07/15, 11:13
В Азербайджане все меньше стали вступать в брак
Общество

В Азербайджане все меньше стали вступать в брак

2024/07/15, 10:46
Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного парка «Нариманов» (фото)
Общество

Ильхам Алиев принял участие в открытии реконструированного парка «Нариманов» (фото)

2024/07/15, 10:27
На бакинском бульваре спасли женщину (видео)
Общество

На бакинском бульваре спасли женщину (видео)

2024/07/15, 09:53
Министерства призывают граждан не разжигать костры в лесах
Общество

Министерства призывают граждан не разжигать костры в лесах

2024/07/15, 09:32
В центре отдыха в Хачмазском районе подросток утонул в бассейне
Общество

В центре отдыха в Хачмазском районе подросток утонул в бассейне

2024/07/14, 22:34