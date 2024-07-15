В России подготовили «адаптационный курс» для мигрантов: не свистеть женщинам и мужчинам

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Федеральное агентство по делам национальностей РФ (ФАДН) подготовило адаптационный курс, в котором содержатся правила поведения для мигрантов как в России в целом, так и в конкретных регионах страны.

Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на курс, который представляет собой 70-минутную лекцию.

Уточняется, что в рамках обучения мигрантам объяснят всё необходимое о миграционном и трудовом законодательстве страны и расскажут о правилах поведения в России.

Среди правил, например, содержится призыв не свистеть женщинам и мужчинам, не обсуждать прохожих на родном языке, не совершать религиозные обряды на улице, не совершать жертвоприношения животных и т.д. Отдельно мигрантам расскажут о последствиях нарушения российских законов.

Также приезжим напомнят, что «большие деньги из бюджета СССР позволяли республикам Центральной Азии успешно развиваться».