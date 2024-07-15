Это «сладкое дело» – месть

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Угроза Запада «последствиями» за «демократический откат» Грузии воплощается в жизнь. Пока это только цветочки, ягодки – впереди. Дозреют они, видимо, осенью, к парламентским выборам в стране, от которых западные «партнеры» Тбилиси открытым текстом ожидают смены действующей власти.

«И Евросоюз, и мы (США) ясно сказали, что демократический откат Грузии будет иметь последствия», – заявил пресс-спикер Госдепа Мэтью Миллер. И в самом деле, угроза оказалась не пустой: Грузию за ее суверенные шаги, входящие в противоречие с «хотелками» Запада, стали карать все, кому не лень: Вашингтон «пересматривает стратегическое партнерство» с Тбилиси. Он также ввел визовые санкции против лиц, «ответственных за подрыв демократии в Грузии».

Евросоюз заморозил процесс вступления страны в сообщество и выделение 30 млн евро для нужд Минобороны – эти деньги получат неправительственные организации. США отменили традиционные грузино-американские военные учения «Достойный партнер 2024». В итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО не упоминается евроатлантическая перспектива для Грузии, чего раньше не бывало. То есть с повестки дня альянса вроде как снята «подкормка» страны обещаниями, что она когда-нибудь станет членом НАТО.

На фоне «приостановления» вступления Грузии в ЕС отношения с ней «пересматривают» Германия и Франция. Посол первой в Тбилиси Петер Фишер заявил, что его страна решила не брать на себя новые финансовые обязательства перед Грузией: «Мы рассматриваем и дальнейшие действия».

Париж тоже «отвернулся» от Тбилиси: французский посол Шераз Гасри сообщила, что вступление Грузии в ЕС «де-факто приостановлено» из-за решений, принятых правительством Грузии, и поэтому «… мы решили временно приостановить нашу прямую помощь грузинскому бюджету, усилив помощь гражданскому обществу и средствам массовой информации».

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили в недоумении – по его словам, «В бюджет Грузии деньги из бюджета Франции не поступают».

Недоумевать можно бесконечно. В частности, по какой такой причине покорная Западу Грузия «вдруг взбесилась» – стала «пророссийской, недемократичной, тоталитарной» и опасной для безопасности чуть ли не всей планеты – такой пытаются выставить страну ее «верные западные партнеры», которые еще недавно именовали Сакартвело «маяком» и «оплотом» демократии на Южном Кавказе. Теперь для них, заметим, таким «маяком» стала Армения, в которой Запад что желает, то и творит – впрочем, это отдельная тема.

А коли Грузия так сильно, пардон, облажалась, то есть с началом украинских событий поняла, в какую крутую заваруху она может попасть, открыв «второй фронт» против России, как того требовали от нее западные кураторы и оппозиция; дала возможность огромной армии неправительственных организаций работать на свержение власти в стране – этому сильно способствовало неведение правительства, на что НПО и НКО тратят средства западных доноров, – и спохватилась, то достойна наказания.

За то, в частности, что приняла неудобный для Запада закон о прозрачности иностранного финансирования, на что имела полное право, однако не устраивающее заказчиков грузинского варианта «майдана»; за ограничение разгула ЛГБТ-сообщества; другие законодательные акты. За то, что посмела отстаивать свое мнение перед в большом количестве наезжающими в страну евродепутатами, высокопоставленными иностранными чиновниками – вплоть до первых лиц ряда государств, их послов в Тбилиси и иже с ними, неустанно стращающими грузинские власти и утверждающими, что они принимают «русские законы», не являющиеся, по сути, таковыми.

Это самый избитый, однако верный способ дискредитировать грузинскую власть, «проводящую интересы Кремля», что угрожает не только безопасности и суверенитету самой страны, но и является откровенным отходом от западных «ценностей» и курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

Но как ни стращали западники грузинские власти, так называемые «русские законы», которые, повторимся, таковыми не являются и работают в гораздо более жестком, если не сказать – репрессивном режиме в других «прогрессивных» странах, – парламент все же принял, и вето президента преодолел: причем, не единожды.

Такой прыти от грузинского правительства и стоящего за ним внутреннего донора – миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили никто не ожидал, включая и местное население. И тут «цивилизованные» прибегли к мести: по понятиям века 21-го – пещерной.

То есть «Это сладкое слово – свобода!», по инерции ассоциируемое в массовом сознании с Западом, трансформировалось в это «сладкое дело – месть» за «неисправный компас». Последний «термин» ввел в политический оборот европарламентарий Петрас Аустревичус, написавший на своей странице в Twitter, что призывает руководство Грузии «исправить свой компас», в противном случае страна «упустит и европейский путь».

То есть, надо полагать, что НАТО уже махнуло рукой на Грузию, поскольку, как подчеркивает евродепутат, впервые с 2008 года в итоговой декларации саммита альянса «не было записано намерение Грузии вступить в НАТО. Это совпадает с обещанием правящей партии страны победить «либеральный фашизм».

Словом, Грузии, которой в обозримом будущем не светило ни вступление в НАТО, ни в Евросоюз – одна только «кормежка» обещаниями на «когда-нибудь», теперь светят утроенные усилия Запада и грузинской оппозиции по смене власти в стране не просто на «прозападное», а рабски подчиненное евроатлантическому пространству – ЕС и НАТО. Таковы для цивилизованного мира продвигаемые им понятия свободы, суверенитета, невмешательства во внутренние дела других стран, оборачивающиеся на деле политикой неоколониализма.

«Так что граждане Грузии и грузинские друзья должны думать о том, насколько важен ЕС для вас, ваших детей и внуков. Если вы этого хотите, то вам нужно вернуться на наш курс», — сказал германский посол Фишер. По его словам, в своей дипломатической практике он еще «не видел таких изменений во внешней политике» страны, как в Грузии в первой половине этого года.

А теперь предоставим слово грузинским властям. Среди прочего их явно шокировало то, что американские военные не отмечали со своими грузинскими коллегами День независимости Грузии. Спикер парламента Шалва Папуашвили напомнил, что грузинские военные «вместе с американскими солдатами шли под пули, в то время как большинство стран НАТО не показывало носа из штаба в Афганистане, а мы были на передовой».

Так что «мы (Грузия) – не только получатели помощи, наше участие в миссии в Афганистане было нашей помощью общему делу». Контрибуция Грузии в афганскую миссию, сказал он, велика, и не погрешил против истины. Потому как по сравнению со странами-членами НАТО ее контингент в Афганистане был третьим по численности. По словам спикера, «в то время, когда контингент многих стран-членов НАТО составлял несколько единиц или несколько десятков человек в Афганистане, которые в основном были заняты в штабе, мы стояли на передовой».

Папуашвили также подчеркивает, что «В потоке ложных обвинений мы должны помнить, в чем правда». А состоит она, по его мнению, в том, что Грузия «уже годы как опережает многие страны-члены НАТО с точки зрения демократического и институционального развития». Он напомнил, не вдаваясь в подробности, «Какую роль сыграла Грузия в обеспечении быстрого вывода войск НАТО из Афганистана в 2021 году».

В свою очередь посольство США в Грузии отказ американских военных об участии в правительственном мероприятии в День независимости объяснило «распространением лженарративов в отношении Соединенных Штатов, которые были озвучены почетным председателем «Грузинской мечты», то есть Бидзиной Иванишвили.

Что же касается решений ЕС и США о приостановке помощи Грузии в военной сфере, премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе считает их «контрпродуктивными с точки зрения перезагрузки отношений». Им же было сказано, что иностранные доноры «целенаправленно и скоординировано» финансируют в Грузии «либерало-фашистов», от которых власти «полностью освободят» страну после парламентских выборов. По его словам, 26 октября текущего года (дата парламентских выборов) «либеральный фашизм будет побежден в Грузии, а 2025 год должен стать годом полного освобождения от него грузинского общества, грузинского государства и грузинской политики». Премьер полагает, что «для этого есть все ресурсы».

О «ресурсах» мы еще упомянем, здесь же отметим ставший уже традиционным оппозиционный настрой президента Грузии к властям страны и ее активную поддержку оппонентов «режима». Собственно, Грузия сегодня (а ей не впервой) живет в условиях коабитации. Саломе Зурабишвили (уроженка Франции, сделавшая неплохую дипломатическую карьеру в этой стране) заявляет об угрозе обороноспособности государства после отмены грузино-американских военных учений «Достойный партнер».

«Это вредит нашему стратегическому партнерству с США. Это несет большую угрозу для нашей обороноспособности и всего, благодаря чему по сей день строилась наша армия. И это все происходит потому, что наша власть не поняла, где ее друзья, а где враги», — сказала она. И добавила, что изоляция страны не сможет принести Грузии мир.

По ее словам, «Мы останемся без партнеров, и у нас не будет никаких ресурсов, чтобы усилить нашу армию для защиты страны». Понятно, что речь идет о «защите от России», хотя если Москве придет в голову мысль напасть на Грузию, то никакие совместные учения и денежные вливания Запада, далеко не щедрые, Грузии не помогут. И, как показали события новейшей истории (к примеру, 2008 год), ломать копья из-за Грузии Запад не стал. А его многомиллиардные вливания в Украину тоже не принесли желаемого Киевом и коллективным Западом результата на поле боя. Напротив, ситуация с каждым днем становится все тяжелее для украинцев.

Власти Грузии заявляют о несправедливости претензий западных партнеров в отношении Тбилиси и увязывают их с тем, что он отказывается быть чьим-либо вассалом и не поддается на попытки «украинизации» страны.

Пару дней назад США пустили в ход полутяжелую «артиллерию» в лице заместителя госсекретаря США по вопросам демократии и прав человека Узры Зея, которая, по данным Госдепа, обсудила в Тбилиси вопросы демократического управления, борьбы с коррупцией, свободы СМИ и выражения мнений. Госдеп подчеркивает свою позицию и обеспокоенность принятием Грузией закона об «иностранном влиянии» и других «нелиберальных законов», а также «вредоносной риторикой грузинского правительства», которая поставила под угрозу евроатлантическую траекторию Грузии.

Понятно, что посланница Вашингтона встречалась с представителями оппозиции, неправительственного сектора, была принята премьер-министром страны. По ее же словам, США призвали правительство Грузии «скорректировать курс и реализовать устремления общества в связи с европейским будущим Грузии». Из Тбилиси она вылетела в Ереван – промывать (или «просветлять») мозги армянским «партнерам».

Тем временем оппозиция Грузии то объединяется, то разъединяется, и не может определиться с тем, какой именно из оппозиционных центров силы – «самее»: каждый считает себя ведущим. А выборы – не за горами, и вряд ли оппозиционные силы сумеют взять большинство мандатов в парламенте нового созыва.

Это вызовет новые акции протеста в Грузии, революционные беспорядки и обвинения со стороны Запада и оппозиции в «подавлении инакомыслия и мирного волеизъявления». Риски критически высоки и для властей, и для их оппонентов, хотя премьер не сомневается: во-первых, говорит он, через пять лет Грузия будет готова к членству в ЕС; во-вторых, правящая партия «Грузинская мечта» наберет 60% голосов избирателей, что несколько сомнительно, и реально она может рассчитывать процента на 53-54.

Однако учитывая тот факт, что «русская тема» раскручивается стремительно, а анонсирование фальсификации выборов – настойчиво, чем закончится избирательный процесс, который Запад непременно объявит «нелегитимным», прогнозировать сложно.

С уверенностью можно сказать лишь одно: суверенный статус государств Южного Кавказа и всего постсоветского пространства, если не стран всего мира, Запад не приемлет. В указанном регионе идет именно процесс ломки попыток суверенитета, начавшийся еще во времена распада Советского Союза, когда новые, декларированные в качестве независимых государства, были выброшены в открытое море и стали зависимыми от первой же «шлюпки», которая их подобрала.

Одни сообразили, что «так не пойдет», и надо строить свое независимое государство. Другие и сегодня находятся в состоянии неопределенности, под давлением то одного, то другого центра силы или их совокупности. Впрочем, похожие процессы имеют место и в самом Евросоюзе.

Что же касается собственно Южного Кавказа. С неоколониальными амбициями любого полюса силы успешно, хоть и с большими рисками и трудностями, справляется пока только Азербайджан. В теории, то есть при благоприятном развитии событий, в одной компании с Баку может оказаться и Тбилиси. Но больших надежд на подобный исход в настоящее время маловато.

Ирина Джорбенадзе