Дональд Трамп рассказал, что за чудо спасло его жизнь

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Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что секретная служба США проделала «фантастическую работу», с первой попытки ликвидировав покушавшегося на его жизнь во время предвыборного митинга Томаса Мэтью Крукса.

Об этом сообщает издание New York Post.

Политик заявил, что мог умереть при попытке покушения, однако произошло чудо. Экс-глава государства также отметил, что пережил «сюрреалистический опыт», который чуть не оборвал его жизнь.

«Меня не должно быть здесь, я должен быть мертв. Врач в больнице сказал, что он никогда не видел ничего подобного, он назвал это чудом», — отметил Трамп во время интервью на борту своего частного самолета, который вылетел в Милуоки на Национальный съезд Республиканской партии.

Политик добавил, что его могло бы уже не быть в живых, если бы он немного не повернул голову вправо, чтобы посмотреть данные о нелегальных иммигрантах на таблице. В тот самый момент раздался выстрел, который должен был быть смертельным, а получилось, что только оторвал ему небольшой кусочек уха и забрызгал кровью лоб и щеку. СМИ отмечает, что на политике надета свободная белая повязка, однако его команда попросила не делать никаких фотографий его в подобном виде.

Также Трамп выразил мнение, что действующий президент США Джо Байден может попросить американский минюст отменить два уголовных преследования, которые в настоящий момент открыты в его адрес. Он отметил, что слышал о соответствующем распоряжении главы государства.