Байден раскрыл подробности расследования покушения на Трампа

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Американский лидер Джо Байден заявил, что следствие пока не выяснило мотивы и политические пристрастия человека, который совершил покушение на экс-президента США Дональда Трампа.

«Мы еще не знаем мотивов стрелявшего. Мы не знаем его мнения. Мы не знаем, была ли у него помощь или поддержка, переговаривался ли он с кем-либо. Сотрудники правоохранительных органов, пока я говорю, расследуют эти вопросы. Я хочу сказать о том, что я знаю. В экс-президента стреляли. Вы знаете, что политическая ситуация в стране стала очень напряженной. Пришло время всем остыть. На нас лежит ответственность это сделать. Да, у нас много разногласий. Ставки на этих выборах высоки. Выбор, который мы сделаем, сформирует будущее Америки и всего мира на ближайшие десятилетия», — сказал действующий глава Белого дома в телеобращении к нации в связи с покушением на Трампа.

По словам Байдена, правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе расследуют все эти вопросы.