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Politico: Боррель придумал план мести Венгрии

Politico: Боррель придумал план мести Венгрии

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель соберет европейских дипломатов на заседание глав МИД ЕС в августе в те же даты, когда аналогичная встреча запланирована в Будапеште.

Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех дипломатов.

Венгрия, которая в настоящее время председательствует в ЕС, запланировала провести встречу глав внешнеполитических ведомств Евросоюза в Будапеште 28-29 августа.

«Если в те же дни состоится официальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, организованное верховным представителем [Боррелем], министры не смогут приехать в Будапешт», – заявил один из дипломатов.

Другой собеседник издания отметил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, министры иностранных дел хотят «послать четкий сигнал о том, что Венгрия не выступает от имени ЕС».

По данным газеты, проведение параллельной встречи обсуждается несколькими странами ЕС, в том числе Германией и Францией. Соответствующий план, как ожидается, будет представлен в среду.

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