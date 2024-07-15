В Швейцарии российского дипломата подозревают в шпионаже

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Власти Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата, который уже выехал из этой европейской страны. Как передаёт Tages-Anzeiger, он вместе с ещё двумя людьми проходит фигурантом по делу о нарушении законов о военных товарах, эмбарго и контроле за товарами.

Издание сообщает, что расследование ведёт Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG), а Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP) уполномочило ведомство возбудить уголовное дело, так как одним из подозреваемых является дипломат. Впоследствии с него сняли иммунитет в связи с отъездом из страны, а также выдали ордер на арест.

Помимо того, журналисты рассказали, что за сотрудником российской дипмиссии в Берне наблюдали местные разведывательные службы. Представители этих ведомств считают, что дипломат был «агентом, намеренным приобрести вооружение и другие опасные материалы».