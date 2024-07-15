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ЕАБР подсчитал процент халяльных финансов на мировом рынке

ЕАБР подсчитал процент халяльных финансов на мировом рынке

Доля исламских финансов, также известных как партнерское финансирование, в начала 2024 года достигла 4 трлн долларов на мировом рынке, а активы в мировом банковском секторе – 2 процентов. Об этом свидетельствуют данные отчета, опубликованного Евразийским банком развития (ЕАБР).

В настоящее время исламские банки действуют более чем в 40 странах. Сектор исламских финансов активно развивается в странах Персидского залива и Юго-Восточной Азии, а также в Европе и Северной Африке.

В Европе Великобритания – лидер халяльных финансов. Объем активов исламского банкинга здесь составляет 7,5 млрд долларов.

В таких странах, как Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан сектор исламских финансов только формируется.

Доля исламских финансов в этих странах колеблется от 0,2 до 1,5 процента, но эксперты отмечают большой потенциал развития исламских финансов в странах Центральной Азии и утверждают, что этот сектор будет расти в будущем.

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