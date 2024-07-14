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В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые

В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые

Житель Дагестана на почве земельного конфликта не менее 13 раз выстрелил из огнестрельного оружия в месте массового скопления людей, в результате один человек погиб, еще трое госпитализированы, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по республике.

«По данным следствия, 13 июля на окраине села Агачаул на почве ранее возникших неприязненных отношений из-за земельного спора между местными жителями произошла драка, в ходе которой один из участников конфликта произвел имеющимся при себе огнестрельным короткоствольным орудием не менее 13 выстрелов в месте скопления людей, в результате чего один человек погиб», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, «еще трое с повреждениями различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение».

По подозрению в совершении преступлений задержан 25-летний житель села Агачаул.

Как сообщил источник в правоохранительных органах республики, среди пострадавших были члены одной семьи, в числе раненых – отец и брат убитого.

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