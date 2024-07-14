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Власти Италии хотят восстановить ядерную энергетику

Власти Италии хотят восстановить ядерную энергетику

Правительство Италии во главе с Джорджией Мэлони стремится восстановить в стране ядерную энергетику, чтобы снизить выбросы углекислого газа в воздух. Последнюю АЭС там закрыли более 30 лет назад. Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что власти Италии планируют ввести законодательство, которое позволит инвестировать в малые модульные ядерные реакции. Их смогут ввести в эксплуатацию в течение 10 лет.

Министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пичетто отметил, что к 2050 году атомная энергетика должна обеспечивать не менее 11% общего потребления электроэнергии в стране. Для обеспечения непрерывной поставки чистой энергии правительство Италии стремится установить квоту на ядерную энергию.

Пичетто также подчеркнул, что возобновляемые технологии, такие, как солнечная и ветровая энергетика, не могут обеспечить необходимую безопасность.

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