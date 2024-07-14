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Ясновидящая напророчила Трампу еще два покушения

Ясновидящая напророчила Трампу еще два покушения

Дональду Трампу удалось пережить покушение во время митинга в Пенсильвании благодаря защите могущественных сил. Об этом рассказала ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова. Однако она также предупредила, что это далеко не последнее покушение на бывшего президента США. Ему предстоит перенести ещё две атаки со стороны недоброжелателей.

«У него есть конкретная магическая защита, и он тайно обращается именно за помощью магов, которые с ним работают. <…> Это две женщины и один мужчина, с которыми он сотрудничает», — пояснила экстрасенс в разговоре с 360.ru.

Кроме того, политик всегда носит с собой специальные обереги и находится под покровительством ангела-хранителя. Им является его бабушка по женской линии, приглядывающая с того света. Однако даже её мощная защита не сможет изменить будущего, которое прочит Трампу по меньшей мере ещё два покушения.

«Он обязательно [продолжит борьбу]. Более того, покушения положительно скажутся на его пиар-кампании, его рейтингах, и дадут положительный бонус на его продвижение вперёд. Это еще политически сыграет только в плюс», — подытожила экстрасенс.

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