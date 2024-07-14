Байден: Не стройте предположений (видео)

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Президент США Джо Байден призвал не делать преждевременных предположений о мотивах преступника, напавшего на республиканца Дональда Трампа, и дождаться выводов Федерального бюро расследований (ФБР).

«У нас пока нет какой-либо информации о мотивах стрелках, но мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не стройте предположений о его мотивах или связях. Пусть ФБР и партнерские ведомства выполнят свою работу», – заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

Джо Байден заявил, что его предшественник, в которого стреляли на митинге в Пенсильвании, в хорошем состоянии и сейчас восстанавливается.

«Я разговаривал с Дональдом Трампом. Я искренне рад, что он в порядке и сейчас восстанавливается. У нас была краткая, но хорошая беседа», — сказал президент США.

Байден при этом отдал Секретной службе США распоряжение пересмотреть меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), который начнется 15 июля.

«Я поручил главе Секретной службы пересмотреть все меры безопасности на национальном съезде Республиканской партии, который должен начаться завтра», – сказал американский лидер.

Байден также сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«Трамп <…> уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности», – сказал он.

Президент также отметил, что вечером 13 июля провел короткий телефонный разговор с Трампом, который поправляется после покушения.

После своего заявления Байден решил не отвечать на вопросы журналистов и, замешкавшись, ушел.

