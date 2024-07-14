Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевел |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Азербайджанские баскетболистки выиграли чемпионат Европы |
Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
Главное Мир

Байден: Не стройте предположений (видео)

Байден: Не стройте предположений (видео)

Президент США Джо Байден призвал не делать преждевременных предположений о мотивах преступника, напавшего на республиканца Дональда Трампа, и дождаться выводов Федерального бюро расследований (ФБР).

«У нас пока нет какой-либо информации о мотивах стрелках, но мы знаем, кто он. Я призываю всех, пожалуйста, не стройте предположений о его мотивах или связях. Пусть ФБР и партнерские ведомства выполнят свою работу», – заявил американский лидер, выступая в Белом доме.

Джо Байден заявил, что его предшественник, в которого стреляли на митинге в Пенсильвании, в хорошем состоянии и сейчас восстанавливается.

«Я разговаривал с Дональдом Трампом. Я искренне рад, что он в порядке и сейчас восстанавливается. У нас была краткая, но хорошая беседа», — сказал президент США.

Байден при этом отдал Секретной службе США распоряжение пересмотреть меры безопасности на съезде Республиканской партии в Милуоки (штат Висконсин), который начнется 15 июля.

«Я поручил главе Секретной службы пересмотреть все меры безопасности на национальном съезде Республиканской партии, который должен начаться завтра», – сказал американский лидер.

Байден также сообщил, что дал распоряжение Секретной службе США принять необходимые меры для обеспечения безопасности бывшего хозяина Белого дома Дональда Трампа.

«Трамп <…> уже получает повышенный уровень охраны, и я дал указания Секретной службе предоставить ему все ресурсы и защитные меры, необходимые для обеспечения его дальнейшей безопасности», – сказал он.

Президент также отметил, что вечером 13 июля провел короткий телефонный разговор с Трампом, который поправляется после покушения.

После своего заявления Байден решил не отвечать на вопросы журналистов и, замешкавшись, ушел.

Теги:
Из этой рубрики
В Швейцарии российского дипломата подозревают в шпионаже
Мир

В Швейцарии российского дипломата подозревают в шпионаже

2024/07/15, 00:00
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)
Мир

Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 23:47
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)
Мир

Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео)

2024/07/14, 23:32
В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые
Мир

В Дагестане прогремели выстрелы, есть погибший и раненые

2024/07/14, 23:28
Число жертв в Газе достигло 38584
Мир

Число жертв в Газе достигло 38584

2024/07/14, 23:12
Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)
Мир

Мировой политический бомонд шокирован стрельбой в Трампа (обновлено)

2024/07/14, 22:41
Байден: Не стройте предположений (видео)
Мир

Байден: Не стройте предположений (видео)

2024/07/14, 22:30
ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины
Мир

ООН озвучила неутешительный прогноз для Украины

2024/07/14, 22:07
В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)
Мир

В кыргызском Оше из-за селя введен режим ЧС (видео)

2024/07/14, 21:34