Отстрел политиков как новый тренд мировой геополитики

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Мир действительно меняется. И, к сожалению, не в лучшую сторону. На сегодня покушения на убийство политических лидеров постепенно становятся хитами дня. 15 мая 2024 года — покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо (4 июля квалификация дела была изменена на «теракт»). 13 июля 2024 года — покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании. Правда, здесь ещё нет смены квалификации дела. Зато интересной оказалась оценка происшедшего тем же Фицо, по словам которого «сценарий нападения составлен под копирку» словацкого теракта. Как подчеркнул премьер Словакии, «политические оппоненты Трампа пытаются его закрыть. Когда же им это не удаётся, они подстрекают общество, пока какой-то бедняга не берётся за оружие».

Вообще с этими покушениями или терактами на Западе получается довольно своеобразно. Никто не называет преступников радикалами или экстремистами. Никто не придаёт акциям характера «религиозного радикализма». Просто говорится об «одиночках», либо о группе лиц, которые преследовали те или иные цели (а нередко цели так и остаются за кадром). По всей видимости, в преломлении к так называемой западной либеральной демократии применение определений в векторе радикализма или экстремизма считается зазорным. Не чета по отношению к приверженцам ислама.

Возможно, на определённом историческом этапе политологи или социологи разберутся с этим феноменом. Ну а на фоне пенсильванского беспредела рейтинг Трампа взлетел до небывалых высот. Что в очередной раз демонстрирует живучесть тенденции: чем сильнее на Дональда Трампа идёт атака (будь-то идеологическая, юридическая или физическая), его политический рейтинг растёт в тот же миг. Это имело место во время оглашения вердикта Верховного суда США, по которому суды отдельных штатов не имеют полномочий снимать Трампа с федеральной президентской гонки по его уголовным делам. Имеет место и сегодня — вследствие покушения на убийство.

Непосредственно же опытнейший Трамп прекрасно сыграл сразу по горячим следам на эмоциях как своих сторонников, так и противников. Произнесши, прежде всего, что его спас «Божий промысел», кандидат в президенты от республиканцев призвал американцев объединиться, чтобы «не позволить злу победить». Как он выразился, «в этот момент особенно важно наше сплочение и демонстрация американцами своего истинного характера, проявляющееся в сохранении себя сильными и решительными». Вслед за чем уверенно пообещал, что посетит Республиканский национальный съезд, который начнёт работу в ближайший понедельник.

Кстати, именно факт покушения на Трампа в преддверии съезда подвёл ряд экспертов к мысли о неслучайности атаки на кандидата в президенты незадолго до открытия форума. Естественно, фигурирует масса и других взглядов, среди которых значительное место отводится конспирологическим выводам.

К слову, отдельные аналитики уже вспомнили информацию, в своё время распространённую Fox News, о чуть ли не открытом выражении «надежды на убийство Трампа» со стороны экс-ведущего телеканала MSNBC Кита Олберманна. Параллельно идёт цитирование ранее озвученного членом Палаты представителей от Демократической партии США Кэти Портер: «Скоро Трамп проиграет, или сядет в тюрьму, или, я не знаю, у него случится сердечный приступ. Не знаю, какой будет его конец, но у него будет свой конец». Приводится ссылка и на актуализацию в своё время другим членом Палаты представителей от демократов Дэниелом Голдманом «устранения Трампа для защиты демократии». Правда, последний позже принёс извинения за свой «плохой выбор слов».

Не случайно сенатор от Огайо Джей Ди Вэнс, которого немало экспертов прочат на пост вице-президента в случае возвращения Трампа в Овальный кабинет, написал, что «напрямую к покушению на экс-президента США привела риторика Байдена». Основным посылом которого в предвыборной борьбе стал антитрамповский нарратив, заключающийся в его представлении «авторитарным фашистом, должного быть остановленным любой ценой».

Как бы то ни было, уже очевидно, что в понедельник не только Америка, но и весь мир будет внимательно следить за передвижениями Трампа в Милуоки. Где сторонники Трампа, скорее всего, будут держать постеры с его изображением с окровавленным лицом и воздетым в небо кулаком. Данное фото, как принято говорить сегодня, уже стало «вирусным» в Интернете.

Ну а опубликованное заявление предвыборного штаба Трампа зафиксировало, что Дональд Трамп «с нетерпением ждёт возможности присоединиться к своим сторонникам в Милуоки, где на съезде его кандидатура будет выдвинута на пост 47-го президента Соединённых Штатов Америки».

Теймур Атаев