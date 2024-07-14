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Голландский юрист не верит в радикальные изменения после покушения на Трампа

Голландский юрист не верит в радикальные изменения после покушения на Трампа

Покушение на бывшего президента США Дональда Трампа не приведет к серьезным изменениям в долгосрочной перспективе. Такое мнение высказал голландский юрист и американист Кеннет Манусама в интервью телеканалу NOS.

По его словам, в краткосрочной перспективе последствия покушения на Трампа могут быть достаточно серьезными. Эксперт ожидает, что тон предвыборной кампании несколько смягчится и что «по-настоящему жестокая антитрамповская риторика» претерпит изменения.

Однако в долгосрочной перспективе, считает Манусама, изменения будут незначительные. «Общество в США крайне поляризовано, – заметил он. – Политика тоже. Все в окопах. Поэтому я не думаю, что на фоне поляризации произойдет много сдвигов и демократы начнут заявлять о готовности голосовать за Трампа».

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