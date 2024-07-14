Мелания Трамп назвала стрелявшего в своего супруга мужчину монстром

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Мелания Трамп, жена бывшего президента США и кандидата на пост главы государства Дональда Трампа назвала мужчину, стрелявшего в ее мужа, монстром.

«Монстр, который считал моего мужа бесчеловечной политической машиной», — написала она в соцсети X.

Бывшая первая леди также отметила, что после того, как Трамп был ранен, она поняла, что ее жизнь и жизнь их общего сына Бэррона «находятся на грани разрушительных перемен».

Мелания призвала американцев «подняться выше ненависти, злобы и примитивных идей, разжигающих насилие». «Давайте не будем забывать, что разные мнения, политика и политические игры уступают любви», — добавила она.