Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль

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Министр иностранных дел Хакан Фидан Турции заявил, что на Израиль следует оказать давление, чтобы заставить его принять соглашение о прекращении огня: «Тот факт, что ХАМАС принял эти условия, к сожалению, воспринимается Израилем как слабость и капитуляция. Сейчас ведутся поиски путей, как это реализовать. Это крайне опасное понимание. Это крайне опасный стратегический расчет» (цитата по «Анадолу»).

Фидан выступил на совместной пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалом бин Ферханом, состоявшейся в рабочем кабинете президента Долмабахче.

Отвечая на вопрос о прекращении огня в Газе, Фидан отметил, что вопрос Газы остается на повестке дня в качестве первоочередного, и подчеркнул, что важно как можно скорее остановить человеческую трагедию в этой стране.

Фидан сказал, что они подробно обсуждали этот вопрос: «Особенно за последнюю неделю, позиция ХАМАСа, выступающего за мир, и постоянная игра Израиля в ответ на это в очередной раз продемонстрировали это. Израиль, правительство (премьер-министра Израиля Биньямина) Нетаньяху не намерено прекращать огонь или устанавливать мир. Оно неоднократно демонстрировало это. Турция, по воле нашего президента (Реджепа Тайипа Эрдогана), действительно прилагает все усилия, чтобы до конца поддерживать мир».

Напомнив, что поддержка сторон и стран-посредников на переговорах очевидна, Фидан добавил, что Национальная разведывательная организация (MIT) и Министерство иностранных дел постоянно проводят необходимую работу, оказывая всевозможную поддержку и сохраняя конструктивный подход.

Министр Фидан отметил, что отказ Израиля принять положительный ответ ХАМАС на последние предложения и постоянное выдвижение новых оправданий поставили стороны переговоров в сложную ситуацию и создали новый тупик в вопросе прекращения огня.

Обращаясь к мировому общественному мнению, Фидан сказал: «На Израиль необходимо оказать давление. Тот факт, что ХАМАС принял эти условия, к сожалению, воспринимается Израилем как слабость и капитуляция. Сейчас ищутся пути, чтобы закрепить это. Это крайне опасное понимание. Это крайне опасный стратегический расчет. Если так пойдет дальше, то будет еще больше крови, еще больше драмы и слез, и это ввергнет весь регион в еще больший пожар».

Фидан посоветовал Израилю принять соглашение о прекращении огня и остановить кровопролитие как можно скорее.

«В противном случае мы не хотим быть оправданными как это происходило раньше», = подчеркнул глава МИД Турции.

Министр иностранных дел Фидан продолжил словами: «Но есть реальность, которую видят все, у кого есть разум, милосердие и след. Если вы продолжите идти по этому пути, будет больше смертей, больше резни и больше нестабильности. Мы не хотим этого».