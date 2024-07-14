Невзоров: Покушение на Трампа разделило американцев на два лагеря

118 Просмотров

Российский журналист и телеведущий Александр Невзоров высказался в своем тг-канале о последствиях покушения на экс-президента США Дональда Трампа.

«Меж тем, граждане США поделились на два лагеря, и это не демократы с республиканцами, а те, кто верит в покушение, и те, кто нет. Есть еще те, кто считают, что оно срежиссировано, и те, кто обвиняют Байдена.

У конспирологов возник вопрос, почему Трампа охраняли снайперы — простые полицейские, а не сотрудники ФБР. Почему они не заметили на крыше преступника, почему не отреагировали на предупреждения людей, которые его видели, почему не сразу уничтожили стрелка и так далее», – отметил.

«Противники Трампа подмечают, что легкая травма уха крайне выгодна Трампу — теперь он герой, и его шансы на победу приближаются к 100%.

Ряд граждан припомнил, что вчера Байден сказал, что Трамп — это «угроза безопасности США». Они подозревают в организации покушения окружение Байдена и чуть ли не его семью. Говорят, что власти отказывали Трампу в просьбе усилить охрану.

Фицо, подвергшийся недавно покушению, заявил, что покушение на Трампа — копия покушения на него. Организовано политиками, а исполнено дураком», – добавил журналист.