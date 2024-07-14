В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева (фото)

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14 июля в связи с четвертой годовщиной гибели национальных героев Азербайджана – генерал-майора Полада Гашимова и полковника Ильгара Мирзоева были посещены их могилы на Второй Аллее почетного захоронения. Об этом сообщает «Азертадж».

В ходе посещения было подчеркнуто, что Товузские бои вошли в военную историю Азербайджана как победоносные сражения, Азербайджанская армия еще раз доказала, что способна решительно пресечь любые провокации и неожиданные атаки врага.

Было отмечено, что в Товузских боях солдаты и высокопоставленные офицеры нашей армии, продемонстрировав примеры героизма и отваги, решительно пресекли провокации армянских оккупантов. К сожалению, в этих боях погибли такие отважные и патриотичные сыновья, как генерал-майор Полад Гашимов и полковник Ильгар Мирзоев. Однако их кровь не осталась неотмщенной. Следуя по стопам этих героев, наши молодые бойцы за 44 дня написали летопись, не имеющую аналога в мировой военной истории, и восстановили территориальную целостность нашей страны. Было подчеркнуто, что после восстановления конституционного строя страны в прошлом году эта почетная миссия была успешно завершена. Отмечалось, что сегодня наш народ с гордостью чтит память своих национальных героев и выражает им свою благодарность.

Супруга генерал-майора Полада Гашимова Офелия Салманова сказала, что Национальный герой 25-летней службой в Азербайджанской армии стал символом героизма. «На самом деле он еще при жизни создал школу героизма – школу Полада Гашимова. Воспитанники этой школы, следуя героическому примеру своих командиров, продемонстрировали в период 44-дневной Отечественной войны немыслимую храбрость на поле боя и освободили наши земли, находившиеся под оккупацией. Таким образом, Полад Гашимов навсегда запечатлелся в сердце азербайджанского народа. Наш народ всегда хранит память о герое, жившем для своего народа и отдавшем за него свою жизнь. Я чту память каждого из наших шехидов, отдавших жизнь в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, желаю нашим гази здоровья», – отметила супруга П.Гашимова.

Полковник-лейтенант запаса Илькин Мовсумлу поделился своими воспоминаниями о Поладе Гашимове и Ильгаре Мирзоеве. «Я знал Полада Гашимова с 1992 года. Мы вместе учились в бывшем Бакинском высшем общевойсковом командном училище, потом служили в одном взводе, одном отделении. После 1995 года мы продолжили службу в разных воинских частях. Впоследствии, в 2004 году мы вновь встретились и служили в Гусаре. Полад всегда отличался дисциплинированностью, знаниями и сильным характером.

Ильгар Мирзоев был нашим однокурсником, но специальности у нас были разные. Мы были пехотинцами, а Ильгар – артиллеристом. Став офицерами, мы не встречались по службе, но общались. И Полад Гашимов, и Ильгар Мирзоев служили на передовой, лицом к лицу с врагом. Это были настоящие патриоты, которые стремились нести службу в шаге от врага. Мы всегда будем ими гордиться. Шехиды умирают, когда о них забывают. Такие сыновья, как Полад и Ильгар, оставили неизгладимый след в наших сердцах, мы их никогда не забудем.

Я был уволен в запас из рядов из армии в 2010 году. Гибель Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева потрясла всех нас. Мы жили в ожидании последней схватки. 27 сентября 2020 года Азербайджанская армия начала контрнаступательную операцию в ответ на провокации противника. 29 сентября я добровольно вступил в бой и сражался в направлении Суговушана. Я с гордостью могу сказать, что мы отомстили за всех наших шехидов, в том числе за Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева», – сказал Илькин Мовсумлу.

В ходе посещения в исполнении учащихся средней школы имени Васифа Мовсумова села Гюловша Евлахского района прозвучали стихи и песни на патриотическую тему.