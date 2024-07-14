Хакан Фидан выступил за оказание давления на Израиль |
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
4 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев |
Кремль о покушениях на Путина |
Главное Общество

При пожаре в Сураханском районе эвакуировали жильцов дома

При пожаре в Сураханском районе эвакуировали жильцов дома

В Сураханском районе Баку в четырехэтажном доме произошел пожар. Об этом говорится в сообщении МЧС Азербайджана.

По данным ведомства, на 2-м этаже жилого дома в одной из двух комнат квартиры общей площадью 84 м² сгорели горючие конструкции на площади в 20 м².

Огонь также затронул 8 м² площади коридора, а в квартире, расположенной на 3-м этаже, оплавилось одно пластиковое окно.

В связи с инцидентом пожарные эвакуировали 10 жителей здания, остальные квартиры были защищены от пожара.

Возгорание было потушено подразделениями пожарной охраны.

Теги:
Из этой рубрики
В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева (фото)
Общество

В Баку почтили память Полада Гашимова и Ильгара Мирзоева (фото)

2024/07/14, 19:46
При пожаре в Сураханском районе эвакуировали жильцов дома
Общество

При пожаре в Сураханском районе эвакуировали жильцов дома

2024/07/14, 18:59
В ДТП в Гахском районе пострадали водители автомобилей
Общество

В ДТП в Гахском районе пострадали водители автомобилей

2024/07/14, 17:46
ГЭЦ обнародовал правильные ответы на сегодняшнем экзамене (обновлено)
Общество

ГЭЦ обнародовал правильные ответы на сегодняшнем экзамене (обновлено)

2024/07/14, 14:17
В Азербайджане задержали иранца с крупной партией наркотиков
Общество

В Азербайджане задержали иранца с крупной партией наркотиков

2024/07/14, 13:51
Синоптики прогнозируют 37-градусную жару в Баку
Общество

Синоптики прогнозируют 37-градусную жару в Баку

2024/07/14, 12:39
В регионах страны наблюдались грозы и ливни
Общество

В регионах страны наблюдались грозы и ливни

2024/07/14, 12:07
В столкновении с автомобилем в Абшеронском районе пострадал водитель мотоцикла
Общество

В столкновении с автомобилем в Абшеронском районе пострадал водитель мотоцикла

2024/07/14, 11:19
Пожар в ресторане в Сабаильском районе
Общество

Пожар в ресторане в Сабаильском районе

2024/07/14, 09:20