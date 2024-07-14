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Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа

Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа

За покушением на бывшего президента США Дональда Трампа стоит группировка глобалистов, состоящая, в частности, из экс-американского лидера Барака Обамы и нынешнего главы Белого дома Джо Байден. Таким мнением поделился известный публицист и философ Александр Дугин.

«Нет никаких сомнений, что ответственность за попытку убийства Трампа, лидера президентской гонки в США, лежит на группировке Обамы, Блинкена, Хиллари Клинтон и окончательно выжившего из ума Байдена», — приводит его слова «Царьград».

По словам философа, глобалистам нужна планетарная власть наднационального капитала, а Европа и Америка лишь их инструменты в деле «создания мирового правительства». Дугин подчёркнул, что Трамп мешает «группировке», поскольку он «за Америку», как наш президент Владимир Путин — за Россию, как председатель КНР Си Цзиньпинь — за Китай.

Дугин также рассекретил часть беседы с американским журналистом Такером Карлсоном, которая не попала в опубликованную версию интервью. Примечательно, что разговор, который состоялся ещё в феврале, касался покушения на Трампа. Тогда Карлсон сказал ему, что «Трамп всерьёз опасается своего убийства со стороны глобалистов».

«Выходит, не зря. Чем больше в маразм погружается сенильный Джо, тем больше вероятности, что Трампа начнут убивать. Уже начали. <…> Если мы не остановим их сейчас, они уничтожат всех нас», — предупредил Дугин.

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