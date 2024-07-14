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«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей»

«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд "странностей"

В ситуации вокруг покушения на претендента на пост главы США Дональда Трампа есть ряд «странностей», их перечислила «Военная хроника».

Так, перед выступлением Секретная служба должна была проверить все возможные точки, откуда можно было вести стрельбу, однако этого, вероятно, не было сделано.

Также очевидцы предупреждали полицию, что на крышу здания пытается попасть человек с оружием, но заявления были проигнорированы, отмечает ВХ.

130 м — не самая большая дистанция для стрелявшего, говорится в посте. Так, например, с такого расстояния не нужно вводить поправки на ветер или использовать мощную оптику, считают авторы. По их мнению, он имел очень низкую квалификацию.

Винтовка раскрывает квалификацию стрелявшего ещё сильнее: по некоторым заявлениям, это была полуавтоматическая AR-15 с магазином на 15—20 патронов.

Действия Секретной службы — это отдельный вопрос, так как снайперы подразделения находились рядом и должны были увидеть преступника и нейтрализовать его ещё до выстрела, но это было сделано только после того, как пуля попала в ухо Трампу.

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