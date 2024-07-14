Политолог: Рейтинг Трампа вырастет

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Трамп становится однозначным фаворитом предвыборной гонки. Он чудом уцелел, но не потерял присутствия духа, такое избиратели ценят.

Об этом в своем тг-канале написал эксперт Фонда «Свободная Россия», политолог Иван Преображенский.

«Но до выборов еще много времени. Если демократы сменят кандидата и реорганизуют свою предвыборную кампанию, эффект от этого покушения можно будет микшировать.

Но Байден теперь точно политический труп, без шансов на победу. Трампа эта пуля ранила, а его, как кандидата в президенты от демократов, убила.

Итак, Дональд Трамп (получил ранение на предвыборном митинге в Пенсильвании ). В него стреляли и, как сообщается, задели ухо. Позднее он заявил, что чувствует себя нормально. Секретная служба информировала, что стрелок ликвидирован», – написал эксперт.

«Мужчина, подозреваемый в попытке покушения на экс-президента США и кандидата в президенты Дональда Трампа, являлся членом Республиканской партии, сообщает телеканал CNN со ссылкой на базы данных избирателей штата Пенсильвания.

Согласно этой информации, 20-летний Томас Мэтью Крукс был зарегистрированным избирателем, и в 2024 году мог проголосовать впервые.

Однако удалось установить, что в 2021 году он сделал небольшое пожертвование – $15 – в адрес одного комитета политического действия, связанного с Демократической партией», – отмечает специалист.

«Между тем, сотрудники правоохранительных органов обыскали дом в Бетель-Парке (штат Пенсильвания), где проживал подозреваемый.

Сотрудники CNN в свою очередь связались с его отцом, Мэттью Круксом, однако он отказался давать комментарии о сыне до разговора с органами правопорядка.

Этот выстрел, очевидно, очень сильно повлияет на ход предвыборной кампании. Представить себе срежессированное псевдопокушение очень сложно. Так что итог будет прямо обратный задуманному, рейтинг Трампа очевидно вырастет», – подытожил он.