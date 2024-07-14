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Специалист раскритиковал действия охраны Трампа

Специалист раскритиковал действия охраны Трампа

В момент покушения на Дональда Трампа, выступавшего на митинге в Пенсильвании, его охрана допустила ряд грубых ошибок, что привело к ранению выдвиженца от Республиканской партии. Какие моменты не учли телохранители, рассказал эксперт в области комплексной безопасности Пётр Фефелов.

«На самом деле, только что просматривал этот ролик в очередной раз и не увидел, к сожалению, ни использования бронепапок, ни даже зонтов, которые бы перекрыли визуальный контакт. То есть человек, нападающий, физически не видел бы потенциальную жертву», — сказал Фефелов в беседе с RT, добавив, что служба охраны должна тщательно проверять и контролировать все возможные огневые точки.

Также эксперт раскритиковал действия телохранителей в момент покушения. Сразу после выстрела охранники подняли руки, окружив Трампа. На самом же деле это никак не препятствовало атаке снайпера. Затем они накрыли кандидата в президенты своими телами, но всё же позволили ему встать, открыв голову и шею. Таким образом, если бы был второй снайпер, он мог бы убить Трампа.

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