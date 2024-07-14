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Политолог: Произошедшее с Трампом всколыхнёт общественность США

Политолог: Произошедшее с Трампом всколыхнёт общественность США

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в беседе с RT прокомментировал сообщение о покушении на Дональда Трампа в Пенсильвании. По его словам, произошедшее всколыхнёт общественность Америки.

«Прямо сейчас, конечно же, сочувствие отразится (на рейтингах). Ближе к осени это сойдёт в основном на нет. Вот почему данное конкретное происшествие не выгодно (обоим кандидатам). Оно не выгодно ни Трампу, ни Байдену в данный конкретный момент времени. Для Трампа, как бы это цинично ни звучало, выгодно было бы, чтобы это произошло в октябре, если уж так суждено. А для Байдена — сразу после дебатов. Поэтому само это происшествие, конечно, всколыхнёт (общественность), но ближе к осени, к ноябрю, эта волна сойдёт», — объяснил Синельников-Оришак.

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