СМИ: Трампа спасло движение головой

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Стали известны новые подробности покушения на 45-го президента США Дональда Трампа в штате Пенсильвания.

Трамп опоздал на предвыборное мероприятие почти на час, пока его сторонники ждали под палящим солнцем и громкой музыкой, напоминает Washington Post. На сцену он вышел в красной кепке с надписью Make America Great Again и быстро отошел от заготовленной речи, попросив выключить телесуфлеры.

В момент покушения он указывал пальцем на экран с диаграммой об увеличении количества мигрантов за период президентства демократа Джо Байдена. «Посмотрите, что случилось с нашей страной!», — обратил он внимание собравшихся и в этот момент раздались звуки выстрелов, сказано в статье.

Сразу после этого Трамп приложил ладонь к уху, а затем сгорбился и нагнулся. «Ложись, ложись, ложись!», — кричали агенты Секретной службы, выбегая на сцену.

«Все в порядке?» — спросил один из офицеров, его слова были слышны через микрофон на трибуне. Другой ему ответил: «Стрелок убит». Охранники обменялись фразами «все чисто», затем Трамп, когда агенты подняли его и сообщили о крови на голове, дважды потребовал дать ему обуться, пишут журналисты.

После этого Трамп приказал агентам: «Подождите» и показал театральный жест – поднял кулак в воздух. «Боритесь! — обратился он к сторонникам. — Боритесь!». Зрители ответили скандированием: «США, США».

«Мы должны двигаться», — напомнил агент. Опираясь на агентов, Трамп с поднятым вверх кулаком спустился по лестнице и сел в свой внедорожник. На сцене осталась его туфля, добавляет издание.

Трампа спасло движение головой, которое он сделал во время выстрела, отмечает издание.