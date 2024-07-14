Трамп после покушения заявил, что «только бог предотвратил немыслимое»

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В новом обращении в своей соцсети Truth Social кандидат в президенты США поблагодарил сторонников за поддержку — и добавил, что «только бог предотвратил немыслимое».

«Мы не будем бояться, мы останемся стойкими в нашей вере и непокорными перед лицом зла», — написал он.

Также бывший президент США выразил поддержку раненым (от стрельбы пострадали двое, сейчас их состояние оценивается как критическое). «Мы храним в наших сердцах память о так ужасно убитом гражданине», — сказал он о погибшем участнике митинга.

Трамп заявил, что планирует участвовать в съезде Республиканской партии в Милуоки, штат Висконсин. Он пройдет с 15 по 18 июля, там представители партии, судя по всему, официально выберут Дональда Трампа кандидатом в президенты США.

«Я искренне люблю нашу страну и люблю всех вас и с нетерпением жду возможности обратиться к нашей великой нации на этой неделе из Висконсина», — написал Трамп.