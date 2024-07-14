«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей» |
Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах |
Покушение на Трампа: политик ранен, стрелявший убит (обновлено, фото, видео) |
Детали покушения на Трампа: стрелял 20-летний Крукс (обновлено, фото, видео) |
Мгер Григорян утверждает о приверженности Еревана миру в регионе |
Ильхам Алиев осудил покушение на Дональда Трампа |
4 года назад стали шехидами генерал Гашимов и полковник Мирзоев |
Кремль о покушениях на Путина |
Алиев на переговорах с генсеком ОБСЕ: Для подписания мирного договора важно внести изменения в конституцию Армении |
Главное Мнения

Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах

Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах

В регионе происходят процессы, которые нарастают, как снежный ком, а мы заверяем себя, что все само собой рассосется.

Об этом заявил в эфире радио Sputnik автор стрим-шоу Арман Абовян.

«Турция фактически подает заявку на вступление в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, таким образом развивая отношения как с евразийским вектором РФ-Иран, так и с западным – Европа-США. При этом в регионе не прекращаются военные учения.

Что делаем мы? Катаемся на велосипедах и пытаемся себя убедить, что самое главное — кушать, пить и выплачивать налоги, остальное все само собой рассосется. Портим отношения с крупнейшими силовыми центрами мира и рассказываем байки про якобы вступление в Евросоюз», – отметил он.

Теги:
Из этой рубрики
Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа
Мнения

Дугин обвинил Обаму и Байдена в покушении на Трампа

2024/07/14, 18:01
«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд "странностей"
Мнения

«Военная хроника»: В покушении на Трампа есть ряд «странностей»

2024/07/14, 17:29
Коротченко: Как США могут учить кого-то, когда там отстреливают кандидатов в президенты?
Мнения

Коротченко: Как США могут учить кого-то, когда там отстреливают кандидатов в президенты?

2024/07/14, 17:24
Журналисты New York Post раскритиковали охрану Трампа
Мнения

Журналисты New York Post раскритиковали охрану Трампа

2024/07/14, 17:13
Эксперты-технари разобрали детали покушения на Трампа
Мнения

Эксперты-технари разобрали детали покушения на Трампа

2024/07/14, 16:54
Политолог: Рейтинг Трампа вырастет
Мнения

Политолог: Рейтинг Трампа вырастет

2024/07/14, 16:50
Юрист: Убийство Трампа привело бы к кровопролитию
Мнения

Юрист: Убийство Трампа привело бы к кровопролитию

2024/07/14, 16:37
После покушения на Трампа эксперт допустил пересмотр законодательства о борьбе с терроризмом в США
Мнения

После покушения на Трампа эксперт допустил пересмотр законодательства о борьбе с терроризмом в США

2024/07/14, 16:34
Специалист раскритиковал действия охраны Трампа
Мнения

Специалист раскритиковал действия охраны Трампа

2024/07/14, 16:29