Абовян: Турция вступает в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, а мы катаемся на велосипедах

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В регионе происходят процессы, которые нарастают, как снежный ком, а мы заверяем себя, что все само собой рассосется.

Об этом заявил в эфире радио Sputnik автор стрим-шоу Арман Абовян.

«Турция фактически подает заявку на вступление в ШОС, Азербайджан рвется в БРИКС, таким образом развивая отношения как с евразийским вектором РФ-Иран, так и с западным – Европа-США. При этом в регионе не прекращаются военные учения.

Что делаем мы? Катаемся на велосипедах и пытаемся себя убедить, что самое главное — кушать, пить и выплачивать налоги, остальное все само собой рассосется. Портим отношения с крупнейшими силовыми центрами мира и рассказываем байки про якобы вступление в Евросоюз», – отметил он.