Испанцы за победу над Англией получат €28,25 млн

Стало известно, сколько сборная Испании получит в случае победы в финале чемпионата Европы.
Команда получит €28,25 млн, уточняет Sport.es. Игрокам достанется 40% от этой суммы. Остальное распределят между членами тренерского штаба, другими работающими в сборной специалистами.
Если Испания проиграет, то футболисты получат 30% от этих средств.
Общая сумма выплат складывается из призовых за выход в финал, каждую победу на групповом этапе, а также выход в каждую следующую стадию плей-офф и победу в финале.
Финал Англия — Испания состоится 14 июля в Берлине.