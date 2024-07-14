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«Его и раньше пытались устранить». Песков высказался о попытке убийства Трампа

"Его и раньше пытались устранить". Песков высказался о попытке убийства Трампа

Покушение на бывшего президента Дональда Трампа спровоцировано атмосферой насилия в США, созданной администрацией нынешнего лидера страны Джо Байдена. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что в Штатах и ранее случались покушения и даже убийства глав государства.

«Стиль работы действующей администрации таков, что все вопросы они предпочитают решать с позиции силы, в том числе в мировых делах. Компромиссов никто искать не пытается. Это и экономическое давление в виде санкций, столь полюбившееся администрации, политическое, либо непосредственное применение военной силы.

Теперь насилие перенесено внутрь страны», — сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Кремль не считает администрацию Байдена организатором покушения, однако именно она виновна в том, с чем столкнулись Штаты. Пресс-секретарь напомнил, что Трампа пытались устранить с политической арены через суды и политическую дискредитацию, и угроза его жизни была очевидна. Именно власти перенесли такой силовой стиль во внутренние дела страны.

Представитель Кремля отметил, что Россия, как и ранее, осуждает проявление политического насилия. Москва выражает соболезнования семье погибшего в ходе стрельбы и желает выздоровления пострадавшим.

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